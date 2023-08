Addio a Gianni Bravo, Fedriga: «Uomo di grande passione civile, un pezzo della nostra storia che se ne va»

UDINE - Lutto in Friuli Venezia Giulia è morto Gianni Bravo. Imprenditore e storico esponente del Partito socialista, aveva 89 anni. Per un decennio guidò la Camera di commercio di Udine. «La scomparsa di Gianni Bravo segna la perdita di una figura che ha dato molto al Friuli Venezia Giulia» afferma il governatore Massimiliano Fedriga dopo aver appreso la notizia della morte del dirigente politico e amministratore pubblico friulano. «Bravo è stato un uomo di passione civile che ha contribuito con impegno e idee ai processi di modernizzazione del Friuli Venezia Giulia, partendo da una solida formazione ed esperienza politica per giungere a esiti manageriali attraverso la fondamentale stagione alla guida della Camera di commercio di Udine. È un pezzo della nostra storia che se ne va - questo il pensiero di Fedriga - ma che lascia alla sua comunità intuizioni e semi di entusiasmo».