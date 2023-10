Rapine e gravi minacce alle vittime: arrestati due ragazzini egiziani, erano ospiti delle strutture di accoglienza

Rapine e molti reati predatori: a portarli a termine anche usando "le maniere forti", ossia minacciando gravemente le vittime, sono stati due minorenni. L'autorità giudiziaria ha emesso due provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico dei ragazzini, stranieri di origine egiziana ospitati nelle strutture di accoglienza dell'Udinese: arrestati dalla polizia, saranno portati in un Istituto Penale Minorile.

I protagonisti, dicevamo, sono due minorenni stranieri non accompagnati domiciliati in strutture di accoglienza della provincia di Udine. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, ha consentito di ricostruire le numerose attività illecite dei due indagati.