TRIESTE - Ancora allagamenti in Friuli Venezia Giulia in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. Tra le zone più colpite ci sono Pradamano, Marano Lagunare, Cordovado, Azzano Decino, Pasiano di Pordenone, Lestizza, Tarvisio, Udine, Campoformido e Tricesimo.



Questa mattina alcune strade erano ancora chiuse al traffico per allagamenti o dissesto. Sono ancora aperti i servizi di piena dei fiumi Tagliamento e Meduna e prosegue il monitoraggio dei principali corsi d'acqua. I livelli degli idrometri posti in pianura sono in diminuzione. Ieri a Lignano Sabbiadoro si sono cumulati 137 mm di pioggia. Dalla tarda mattinata di ieri alle 12 di oggi - informa la Protezione civile - sono stati attivati per monitoraggio e interventi sul territorio regionale 225 volontari di 70 Comuni. Oggi la regione è interessata da correnti sudoccidentali a tratti umide e instabili. Un nuovo fronte potrebbe passare tra venerdì e sabato.

