PORDENONE - Oltrea contendersinella sanità friulana. Si comincia domani, con le preselezioni - prenotati, con un costo stimato di circa 70mila euro per la Regione, il PalaTrieste e la sede di Udine e Gorizia Fiere a Torreano di Martignacco e quella di Pordenone Fiere - per il concorso per 466 posti di infermiere per il Sistema sanitario regionale.I candidati non arrivano solo dal Friuli Venezia Giulia,e alcuni anche dall'estero. Nell'ambiente si parla di autobus delle tratte low cost provenienti dal Sud tutti esauriti, di voli da Londra carichi di candidati. Laservirà ad individuare i primi mille candidati che saranno ammessi alla prova scritta che è già stata fissata per il prossimonegli spazi di Udine e Gorizia Fiere. Nonostante il gran numero diper i candidati l'attesa del verdetto non sarà lunga, dato che l'esito della prova pre-selettiva si dovrebbe conoscere già dopo soli tre giorni, ossia venerdì, con i risultati che verranno pubblicati sul sito internet dell'Egas (Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi).Si è ancora in attesa, invece, della data della preselezione (che anche in questo caso, visto il consistente numero di iscritti - 5.397 per la precisione - dovrebbe tenersi in più sedi) per quanto riguarda la copertura dida destinare agli enti e alle aziende del Servizio sanitario regionale. Tra i tanti candidati poco più che venticinquenni (ma ve ne sono anche di più giovani), spicca però anche una nutrita pattuglia di over 55 e di alcuni ultrasessantenni che, anziché guardare alla quiescenza come prossimo traguardo, hanno scelto di rimettersi in discussione. Anche in questo caso, i candidati sono per lo più italiani, ma tra le domande si nota anche un discreto numero di stranieri.