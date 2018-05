Mamma con due nomi fermata con la famiglia al confine: in manette

di Paola Treppo

GORIZIA -bloccata con la famiglia al confine tra Italia e Slovenia: in manette. La donna, 30 anni, O.A., cittadina bosniaca, è stata fermata dalla polizia di Stato della sezione di frontiera dimentre stava per lasciare l'Italia con i parenti a bordo di una auto Audi A3 con targa francese, all'altezza dell'ex valico di Casa Rossa, a Gorizia.Come è emerso dagli accertamenti, la donna era ricercata dal 2016e con due nomi differenti: era destinataria, infatti, di due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Milano. La giovane mamma deve scontare la pena di 2 anni, 8 mesi e 28 giorni di carcere per reati commessi in provincia di Milano dove si è resa responsabile di diversiaggravati. La polizia di Stato l'haprima che uscisse dall'Italia e l'ha portata nel carcere di via del Coroneo a Trieste, a disposizione dell'autorità giudiziaria.