Da giorni non va a fare la spesa: il negoziante lo cerca, il 50enne era morto

di Paola Treppo

SEDEGLIANO (Udine) - Da giorni non va a fare la spesa: illo cerca, erain casa. Lutto aper la scomparsa di, 50 anni,, trovato senza vita ieri mattina, giovedì 26 aprile, nella sua abitazione di via Udine.Dopo la morte dei genitori, l'uomo viveva solo. Ogni giorno andava a fare la spesa in un market del paese ed è stato proprio il titolare del punto vendita a preoccuparsi per lui, non vedendolo da giorni: ha bussato alla porta di casa di Rinaldi ma inutilmente. A quel punto, temendo il peggio, ha avvisato i parenti del 50enne dando l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri di Codroipo ed è stata fatta la triste scoperta: Giuliano era sul divano, senza vita, probabilmente stroncato da un malore.