Nasconde la pistola nel seno per difendere il fidanzato: arrestati

UDINE - Per proteggere ilche aveva puntato unain direzione di un passante ha nascosto l'arma tra ie quando gli agenti della polizia di Stato l'hanno trovata in mezzo alle auto, dove si era nascosta, hauna poliziotta che aveva cercato di prendere la pistola; è successo intorno alle 12 di ieri, mercoledì 4 aprile, a, in via Cernaia, nella zona di Borgo Stazione.​Unvede una coppia di ragazzi che litiga molto animatamente: lui lae il cittadino, un uomo di Udine, interviene in suo soccorso perché teme possa rimanere ferita. A quel punto il ragazzo estrae una pistola e la punta contro il passante dicendogli di girare al largo e di farsi gli affari suoi. Quest'ultimo, spaventato, si allontana subito e chiama la polizia. Sul posto arriva una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine e subito dopo arriva anche una volante della polizia.​La ragazza viene trovata nascosta tra le auto: è lei che ha la pistola, l'ha messa tra i seni e la tiene ferma con la mano. Quando una agente cerca di prenderla la graffia. Il ragazzo, invece, viene pizzicato dai carabinieri. I due fidanzati, di poco più di 18 anni, entrambi residenti a Udine, senza precedenti, oppongono resistenza e vengono portati in questura ePer la giovane l'accusa è anche direale; per lui c'è la minaccia aggravata nei confronti dello sfortunato passante. La pistola, che poi si scopre essere una fedele riproduzione di una92FS senza tappo rosso, viene posta sotto. In giornata ci sarà l'udienza di convalida. Per la coppia di fidanzati il magistrato ha disposti la misura cautelare degli arresti domiciliari a casa di lui dove vive anche la ragazza.