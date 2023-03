UDINE - Pyra, la superstar thailandese residente a Londra, per la prima volta dal vivo in Italia, porta il suo “pop distopico” al Teatro San Giorgio di Udine. Sabato 29 aprile, alle 19, l’evento speciale, inserito all’interno del Far East Film Festival 25 e organizzato da Sexto ‘Nplugged, uno dei festival musicali più raffinati della scena contemporanea che, grazie a questa data, inizia il percorso di festival diffuso che lo caratterizzerà, in questo 2023, con molteplici eventi distribuiti nel territorio. I biglietti in prevendita saranno disponibili su Vivaticket dalle 11 di martedì.

NUOVA ERA

Un pop contemporaneo, il suo, contaminato da un sound urbano e da un tocco di influenze Thai, uniti a un talento naturale nel rendere unica ogni sua performance. Un esuberante umorismo grottesco, un atteggiamento fresco e impertinente, immagini surreali d’avanguardia ed eccentrici video musicali, la visione di Pyra si appropria di linguaggi originali attraverso il suo suono rivoluzionario che si apre a una nuova era. Negli ultimi anni Pyra si è fatta notare per il suo grande impegno sociale e politico: il singolo “Bangkok” (2020), è diventato quasi un inno per i thailandesi che protestavano per la riforma del sistema monarchico che regola il Paese.

TIK TOK VIRALI

I suoi TikTok sono diventati virali in tutto il mondo per le sue posizioni in merito a femminismo, giustizia sociale, consumismo e libertà di espressione; ben rappresentate anche nei suoi particolarissimi video, le hanno causato anche qualche problema con il governo thailandese. Si consolida, con il concerto di Udine, la collaborazione fra Sexto ‘nplugged e Far East Film Festival, la più grande manifestazione europea dedicata al cinema popolare asiatico, dopo i precedenti concerti di Midori Hirano e Jay-Jay Johanson.

Siglata una nuova importante collaborazione con il Css - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, che ospita l’evento negli spazi del Teatro San Giorgio.

