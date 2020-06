La grappa italiana protagonista in un film giapponese grazie al Far East Film Festival di Udine

Due anni fa, sul palco del Far East Film Festival 20 a Udine, la regista giapponese Ohku Akiko presentò al pubblico l’incantevole commedia Tremble All You Want. In occasione di quella trasferta, andando un po’ in giro alla scoperta di Udine e del Friuli, Akiko assaggiò la grappa friulana e decise che prima o poi le avrebbe reso omaggio. Promessa mantenuta? Promessa mantenuta: ecco, infatti, l’inteso My Sweet Grappa Remedies, che l'edizione 22 del Far East Film Festival, in corso sulla piattaforma digitale causa Covidi-19, propone agli spettatori in prima italiana. È la storia di Yoshiko, una quarantenne complicata e stravagante che deve affrontare l’ombra della depressione e cerca di aiutarsi con due “rimedi”: tenendo un diario e alzando un po’ il gomito. Molte pagine da sfogliare, dunque, molto vino da bere e anche… qualche bicchiere di un’ottima e italianissima acquavite!

Ultimo aggiornamento: 13:20

Se la quinta giornata di martedì 30 giugno, darà spazio anche ai lavori di Focus Asia, l’area Industry del Festival (oltre 200 professionisti registrati e 45 paesi rappresentati) e all’approfondimento sul cinema dei fratelli Watanabe (oggi tocca all’incredibile Cry), la parte del leone spetta sicuramente al leggendario Ip Man! La star delle arti marziali Donnie Yen ritorna come protagonista nell’ultimo (e conclusivo) capitolo della saga dedicata al Maestro di wing chun di Bruce Lee. Nei precedenti tre film avevamo seguito Ip Man mentre affrontava i nemici giapponesi durante gli anni della guerra e poi, dal 1949, mentre viveva, insegnava e combatteva a Hong Kong. Questa volta la storia inizia nel 1964, con Bruce Lee a San Francisco che diffonde la sua filosofia del kung fu e partecipa ai maggiori tornei (tra i vari partecipanti anche il vero Bruce Lee!). Ip Man 4, The Finale è un film avvolto da una sottile ed elegante malinconia, ma non manca di spettacolari scene di azione e di combattimento.