Infortunio mortale a Porto Nogaro: operaio schiacciato dal muletto

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine) -dove un uomo, un operatore interno, ha perso la vita travolto da un; l'è accaduto intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 16 aprile, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione didi Nogaro intervenuti sul posto insieme al personale medico di una ambulanza.La centrale Sores di Palmanova ha inviato in porto anche l'equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Il velivolo è atterrato sulla banchina di Porto Margreth ma per l'uomo, 62 anni, non c'era più nulla da fare, se non constatare il decesso. Sul posto, nella zona industriale, anche i vigili del fuoco.