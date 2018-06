Colpito da un infarto nella sua azienda, muore falegname di 54 anni

di Paola Treppo

ARTEGNA (Udine) - Colto da unmentrenella falegnameria di cui è, è morto nella sua azienda l'artigiano, di, 54 anni. La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 22 giugno, poco prima delle 18.L'uomo stava lavorando nel capannone di Casali Savonitti, ad Artegna, quando si è accasciato e ha perso i sensi. Le persone che erano lì con lui hanno cercato subito di aiutarlo e hanno chiamato il numero unico di emergenza Nue 112. Sul posto è stata inviata in codice rosso una ambulanza e il personale medico ha tentato a lungo la, purtroppo senza successo. Per De Monte, dellae C. Snc, non c'è stato altro da fare se non constatare il. Lutto ad Artegna per la morte di questo Artigiano, molti stimato e benvoluto.