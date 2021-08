Perde il controllo, travolge guardrail e si schianta contro un albero: morto sul colpo

MAJANO - Un uomo di 32 anni, Alex Rocco Passalacqua nato a Gemona 13 maggio 1989 eresidente a Tarcento è morto per le conseguenze di un incidente stradale accaduto stamani, poco prima delle 6, lungo la ex provinciale 10, in località Farla, in comune di Majano (Udine). Secondo una prima ricostruzione, il conducente della vettura ha perso il controllo del veicolo distruggendo il guardrail di protezione e finendo contro un albero.

La vettura ha terminato la propria corsa in una piccola scarpata sotta la sede stradale. Il conducente è deceduto all'istante. L'allarme è stato lanciato da un passante. Sul posto l'équipe medica dell'elisoccorso, il personale di un'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli e di Gemona.