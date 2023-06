Incidente mortale a Tricesimo, motociclista perde la vita. Ferita la donna che era con lui

TRICESIMO - È Lorenzo Visintin, 68 anni, la vittima dell'incidente stradale accaduto alle 12:15 di oggi, domenica 11 giugno, lungo via dei Valentinis, all'incrocio con via San Gervasio, tra Braidamatta e Adorgnano di Tricesimo. L'uomo, originario di Ronchi dei Legionari e residente a Torreano, era alla guida di una moto, una Honda Cx Custom. In sella al mezzo anche una donna, rimasta gravemente ferita, ma non in pericolo di vita.

Cosa è successo

Tra le cause dell'incidente l'ipotesi di un malore da parte del conducente, ma saranno le indagini a fare chiarezza.

L'uomo stava percorrendo via Valentinis, quando in prossimità dell'incrocio ha perso il controllo della due ruote, andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica e rovinando sull'asfalto. Fatale lo schianto per lui. La donna ha riportato diverse ferite. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sul posto l'equipaggio di due ambulanze (una proveniente da Tarcento) e l'automedica. La donna è stata soccorsa dal personale medico infermieristico e trasportata in ambulanza con il medico dell'automedica a bordo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Sul caso ora indagano i carabinieri della Compagnia di Udine.