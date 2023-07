Esce di strada con l'auto e si schianta contro un albero: morto il conducente

FAEDIS - Un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Ronchis a Faedis. Per cause in corso di accertamento è finito con l'auto che conduceva contro una pianta. A dare l'allarme, chiamando al Numero unico di emergenza Nue112, è stato un passante che ha notato la vettura in una zona non particolarmente visibile. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli. A nulla sono valse le manovre salvavita praticate dal equipaggio: non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Attivata la forza pubblica e i vigili del fuoco.