Incendio sui tetti della fabbrica di protesi Lima, alta colonna di fumo

di Paola Treppo

SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) - Principio disui tettidelladiLima di Villanova didove, per cause in corso di accertamento, una parte della copertura dello stabilimento è andata a fuoco intorno alle 17.30 di oggi, sabato 16 giugno. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari da San Daniele del Friuli, quelli del Distaccamento di Gemona del Friuli, una partenza dal Comando di Udine con una autobotte; a supporto anche due squadre da Spilimbergo e da Pordenone. Si temeva il peggio, da qui lo spiegamento di forze.Il rogo, tuttavia, non ha compromesso la zona della produzione ed è stato domato in prima battuta dalla squadra di emergenza dellache è salita sulla copertura con gliin dotazione. Le cause dell'incendio pare siano legate a un problema di natura elettrica che ha mandato in tilt un. Le fiamme si sono estese da lì a una. La combustione del materiale plastico ha originato l'alta colonna di denso fumo nero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. Nessuno si è fatto male. La produzione non è stata bloccata né ci sono state ripercussioni di natura ambientale.