Vasto incendio distrugge una casa: pompieri al lavoro tutta la notte

di Paola Treppo

LUSEVERA (Udine) - Un vastoha completamentenella notte unache sorge nel centro di, in Alta Val Torre. Le prime colonne di fumo si sono levate intorno alle 20.30 di ieri, mercoledì 31 gennaio e la comunità locale chiamato subito il numero unico di emergenza Nue 112 dando l'allarme. Sul posto sono giunti dopo poco i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e del Comando di Udine che hanno lavorato per tutta la notte.​Le cause del rogo sono in corso di accertamento; nessuno è rimasto intossicato o ferito. Le fiamme hanno distrutto in particolare la copertura cioè ilrealizzato con una struttura portante in legno, lastre in pannelli di lamiera e isolante interposto, per una superficie di circa 400 metri quadrati.Le operazioni di spegnimento del rogo non sono state semplici per la grande quantità diprodotta dalla combustione dell'isolante. Nel sottotetto, inoltre, era stata depositata una gran quantità di materiali che sono finiti in cenere. Le operazioni dicontinueranno anche nella giornata di oggi, a opera dei vigili del fuoco di Gemona. La villetta è stata dichiarata. Non si tratta di un incendio doloso. Sul posto anche i carabinieri.