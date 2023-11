Macchina edile urta un cavo dell'alta tensione, la scarica infiamma tubi del gas e contatori. Paura e 20 persone evacuate

CIVIDALE DEL FRIULI - Durante i lavori di un cantiere, il braccio di un mezzo tocca un cavo elettrico dell'alta tensione che scarica a terra e incendia tubo del gas e contatori. Dalle 9.40 di oggi, 9 novembre 2023, i vigili del fuoco del comando di Udine stanno operando con una squadra del distaccamento di Cividale, supportati dall'autobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia, in via Piutti a Udine per l'incendio di alcuni contatori del gas.

Durante dei lavori in un cantiere il braccio telescopico di un mezzo ha toccato un cavo elettrico in tensione che ha scaricato a terra facendo incendiare un tubo del gas e alcuni contatori di due stabili adiacenti al cantiere. Il manovratore del mezzo di cantiere, che fortunatamente non è stato colpito dalla scarica elettrica, ha spento con un estintore le fiamme del tubo del gas vicino al mezzo d'opera.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad estinguere le fiamme dei contatori del gas e hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dell'area. A scopo precauzionale sono state fatte evacuare una ventina di persone che si trovavano nel condominio più vicino al cavo elettrico danneggiato e al tubo del gas che si era incendiato. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza del cavo elettrico e per questo parte di via Piutti e parte di via Baldasseria sono state chiuse al traffico di veicoli e pedoni. Non appena le condizioni di sicurezza saranno state ripristinate le vie saranno riaperte al traffico ed i nuclei familiari evacuati potranno rientrare nelle loro abitazioni. Sul posto, per quanto di competenza, pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale.