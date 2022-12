A fuoco il tetto della casa, coniugi in ospedale per il fumo respirato

UDINE - Incendio al tetto di una casa nel tardo pomeriggio di Natale in Via Birago a Udine. Sul posto i vigili del fuoco di Udine due squadre del distaccamento di Codroipo. I proprietari sono usciti dalla casa autonomamente. L'anziana coppia è stata accompagnata, dal personale sanitario intervenuto, presso l'ospedale di Udine in quanto i due coniugi avevano respirato i fumi dell'incendio. Sul posto anche la Polizia Locale che ha interdetto al traffico la zona delle operazioni di soccorso.