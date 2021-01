Abitazione in fiamme, i vigili del fuoco scoprono monossido nelle stanze

VARMO (UDINE) - In fiamme l'abitazione, i vigili del fuoco scoprono la presenza di monossido di carbonio. Nel pomeriggio, verso le 16,40, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Codroipo con il supporto dell’autoscala della sede centrale del comando di Udine è intervenuta in via Bassate a Varmo per l’incendio di una canna fumaria in una casetta di due piani. Il pronto intervento dei pompieri è riuscito a contenere l’incendio alla sola canna fumaria evitando la propagazione delle fiamme al tetto in legno. Dopo aver spento l’incendio i vigili del fuoco hanno provveduto al raffreddamento della canna fumaria e all’aerazione dei locali dell’abitazione in quanto un controllo strumentale aveva evidenziato la presenza di monossido di carbonio. Una verifica che ha permesso di evitare ulteriori conseguenze per i proprietari.

