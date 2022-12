Icop, dalla ditta friulana bonus in busta paga ai 400 dipendenti

BASILIANO - Incrementare il supporto ai collaboratori per affrontare l'aumento del costo della vita a fine anno, con 300 netti in busta paga ai circa 400 dipendenti. È l'iniziativa messa in atto da Icop, azienda friulana di costruzioni. Questa, ha spiegato l'azienda in una nota, «è l'ultima in ordine di tempo di una serie di azioni di welfare aziendale intraprese e si aggiunge al costante impegno come società benefit». A luglio è stata introdotta una piattaforma attraverso cui dipendenti e collaboratori possono accedere a servizi alla persona e altri benefit per un importo medio annuo di 750 euro a persona. «Per la società - commenta l'ad Piero Petrucco - è importante condividere i risultati del lavoro collettivo con tutta la comunità aziendale. Per noi è anche un modo di fare fronte comune contro l'emergenza, in questo momento di difficoltà per l'impennata del costo della vita». Complessivamente - conclude la nota - nel corso dell'anno sono stati erogati bonus a impiegati e operai per circa 450.000 euro. Icop si è poi impegnata nel programma di incentivo per contrastare gli infortuni e nel 2022 ha erogato bonus zero infortuni per oltre 180.000 euro.