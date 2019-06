Sarcoma raro a 37 anni: il Consiglio del Fvg sostiene la gara di solidarietà per papà Gianpiero

CODROIPO - Alla gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari a curare Gianpiero Saglimbene , il militare di 37 anni di stanza a Codroipo ai "Lanceri di Novara", che sta lottando contro un, partecipa anche ilIeri - informa una nota del Consiglio regionale - il presidente Piero Mauro Zanin, in visita alla caserma sede del Reggimento, in occasione della consegna della Costituzione e dello Statuto regionale agli studenti delle scuole superiori di Codroipo, in qualità di presidente dell'Assemblea del Friuli Venezia Giulia,per raggiungere la cifra necessaria per sostenere le cure che saranno prestate negli Usa.