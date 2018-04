A letto con l'influenza, non sente la fuga di gas: evacuata la palazzina

di Paola Treppo

CODROIPO (Udine) - Influenzato, un uomo che vive solo in un alloggio di una palazzina di via Cesare Battisti a, non è si è accorto che il suosi era riempito,, di, a causa di un malfunzionamento della tubazione che rifornisce il punto cottura della cucina. Sono le 8 di oggi, venerdì 27 aprile, quando il vicino di pianerottolo sente una fortissima puzza di gas provenire dall'unità abitativa attigua e chiama e vigili del fuoco. Siano al secondo piano dell'immobile.​Sul posto arrivano poco dopo i vigili del fuoco volontari di Codroipo e una autoscala dal Comando di Udine. I pompieri raggiungono una finestra dell'alloggio, spaccano il vetro, entrano e trovano l'uomo cosciente ma in stato confusionale. Si tratta di un 69enne che viene soccorso dal personale medico di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Il codroipese viene accolto di seguito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per un principio di. Non sarebbe in pericolo di vita.​Intanto ladi via Cesare Battisti viene: una pattuglia della polizia locale di Codroipo fa uscire subito dal condominio, molto grande, quattroe il personale che lavora neie negli uffici collocati al piano terra, tra cui quelli di una agenzia di assicurazione, di un'ottica e di uno studio fotografico. La strada viene chiusa al transito per dare modo ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la palazzina. Viene staccata la corrente elettrica, chiusa l'alimentazione del gas e l'appartamento saturo di metano viene fatto arieggiare. L'emergenza rientra intorno alle 10.30 quando tutti i condomini possono fare rientro in sicurezza nello stabile.