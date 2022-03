Fiamme nella notte in uno stabile di 4 piani: 5 famiglie sfollate

TARVISIO - Le fiamme nella notte e poi il fuggi fuggi generale. Dalle 2.45 di questa notte, 20 marzo, le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Tarvisio, Pontebba e della sede centrale di Udine stanno intervenendo per l'incendio del tetto di uno stabile di quattro piani fuori terra sito in Via Picech a Tarvisio.

Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta dall'incendio ma, ai fini della sicurezza, 5 famiglie sono state fatte uscire dai loro appartamenti per tutta la durata delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Ancora da accertare le cause dell'incendio che ha coinvolto parte della copertura in legno ricoperto di lamiera. Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.