Quasi duemila spettatori hanno partecipato oggi, sabato 10 ottobre, all'evento con la cantante Elisa Toffoli a Udine, che in piazza Primo Maggio ha tenuto un doppio concerto per soddisfare tutti i suoi fan che avevano acquistato il biglietto per l'evento. Un evento, appunto, sdoppiato visto che rispetto a quando gli organizzatori avevano fissato la data del live l'aumento dei contagi ha ristretto le maglie della sicurezza negli eventi dal vivo e tra i primi a essere colpiti è stata proprio la cantante monfalconese.

Da qui la decisione, presa pochi giorni fa dagli organizzatori, di dimezzare la capienza della platea e raddoppiare il concerto: uno alle ore 15 e uno iniziato alle ore 18.30.

«Prendiamola col sorriso perchè qua ce la stiamo sudando fino all’ultimo, ma noi siamo qui per voi e abbiamo voglia di suonare e di cantare e di stare insieme a voi rispettando tutte le regole. Torniamo perchè serve tornare – aveva scritto Elisa sui social - e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per gli ultimi live, anche il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente alla mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora».

Elisa ha quindi proposto due esibizioni durate ciascuna circa un'ora e mezza, dedicate alla madre della cantante, Silva, che proprio il 10 ottobre festeggia il proprio compleanno, tra un pubblico entusiasta, rigorosamente seduto, distanziato e con tanto di mascherina a coprire naso e bocca. Una tappa a conclusione di un minitour di settembre iniziato a metà mese da Caserta tra forti venti, freddo, pioggia, blackout elettrici, ritornelli cantati a cappella col megafono, pioggia battente. La stessa data conclusiva di Udine era prevista per il 3 ottobre, ma era stata rinviata in via precauzionale per maltempo. Ma la voglia di musica, dell'artista come di chi lavora con lei e dei suoi fan, ha sfidato ogni avversità.

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA