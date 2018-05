È attiva "YouPol", la App anonima contro bullismo e spaccio di droga

di Paola Treppo

UDINE e PORDENONE - Si chiamala nuovadella, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa delle questure, anche in forma, se si è testimoni o si è venuti a conoscenza di episodi diYouPol, scaricata per Android già da 30mila persone a oggi, martedì 15 maggio, nasce per consentire a ogni cittadino, giovane e meno giovane, di concorrere al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita; è importante, infatti, che i cittadini siano sempre più consapevoli di questi tipi di fenomeni e che si facciano partecipi del sistema sicurezza supportando le forze dell’ordine.La App si può provare già subito perché è attiva. L’iniziativa e il funzionamento di YouPol è stata presentata nei giorni scorso nella sede dellae nei prossimi giorni sarà illustrata anche nelle questure die diIn questo modo, tecnologico, molto vicino alle nuove generazioni, la polizia di Stato vuole arginare il consumo di droga e i fenomeni di bullismo, realtà che, purtroppo, emergono sempre più spesso nella società contemporanea, nelle città e nei piccoli centri, causandoe una grave, spesso sorda e inespressa,delle vittime.