Droga, sequestrata un'intera palazzina crocevia dello spaccio

UDINE - La squadra mobile della Questura di Udine ha sequestrato in via preventiva una palazzina di viale Venezia in quanto ritenuta uno dei più floridi luoghi di spaccio in città. L'intervento segue un'operazione antidroga risalente a fine maggio, nel corso della quale erano state eseguite 15 perquisizioni personali e locali all'esito di un'indagine su un traffico di cocaina e hashish per opera di un gruppo di persone provenienti da Afghanistan e Pakistan. Secondo quanto documentato dalla polizia, sono numerosi gli episodi di spaccio avvenuti dentro e fuori la palazzina, all'interno della quale trovavano rifugioLe cessioni di droga sono continuate anche dopo l'esecuzione delle misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Udine e le successive perquisizioni.