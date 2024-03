Dottoressa aggredita e rapinata, ad aspettarla sotto casa due uomini incappucciati

UDINE - Prima l'aggressione sotto casa, poi la rapina.

Portata via la borsetta che si trovava sul sedile dell'auto. Paura ieri sera, martedì 19 marzo, a Campoformido in vicolo Malignani, dove una dottoressa di 66 anni è stata presa di mira da due uomini a volto coperto. Stando a quanto ha riportato la vittima alle forze dell'ordine, i due individui incappucciati le si sarebbero avvicinati all'improvviso spintonandola vicino all'auto parcheggiata e rubando poi dal sedile la borsetta. All'interno 300 euro in contanti, il cellulare e alcuni documenti. Messo a segno il colpo e ottenuto il bottino, si sono dati alla fuga. A intervenire sul posto i carabinieri del Radiomobile di Udine, che hanno avviato immediatamente un'indagine per rintracciare i due rapinatori. Secondo le prime informazioni, i due avrebbero seguito la donna fino a casa, per poi attendere che lei scendesse dall'auto e rapinarla.