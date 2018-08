Arrestato per estorsione, portato in cella s'impicca e muore a 33 anni

di Paola Treppo

UDINE - Arrestato in provincia di Gorizia per, portato ina Udine, un giovane straniero di 33 anni, residente a Udine, si ècon un lenzuolo nel bagno del carcere ed ènella giornata di ieri, martedì 31 luglio. Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorrerlo da parte della polizia penitenziaria e dei sanitari.Il 33enne era stato rinchiuso nella casa circondariale di Udine da 4 ore quando ha messo in atto il tragico gesto. Era stato arrestato già una settimana fa, condannato a un anno e poi scarcerato per un altro reato. Ieri, poi, per lui erano scattate nuovamente le manette. «Quando è stato portato in cella, in una parte del carcere protetta, non aveva dato segni di sofferenza e non era paso agitato» riferisce Leonardo Angiulli, segretario generale del Triveneto della Uil Pa Polizia Penitenziaria.