Il design di Solari sbarca nel super ufficio della multinazionale turca

di Paola Treppo

UDINE - Il design della friulana Solari è scelto per l’ufficio del futuro in Turchia. L’azienda udinese sbarca infatti a Istanbul, neldi 10mila metri quadrati del colosso turco del food delivery. Solari entra così nei progetti contract più ambiziosi del mondo. Si chiamaed è il nuovo super ufficio della multinazionale turca di cibo a domicilio. Il progetto è di due grandi firme dell’architettura mondiale: Erginoğlu & Çalışlar.Come un social network della vita dell’ufficio, il tabellone a palette dell’azienda udinese Solari, utilizzati per visualizzare gli orari di arrivi e partenze neglie nelle stazioni di tutto il mondo, rafforzerà il clima dinamico e collaborativo del nuovo spazio. Lo scorrere delle palette, infatti, informerà in tempo reale non solo degli ordini e degli obiettivi aziendali raggiunti, ma sarà arricchito anche da curiosità, compleanni dei dipendenti e tutte le notizie del giorno, interfacciandosi in modo interattivo con chi lavora.L’obiettivo? Ridisegnare il concetto di workplace, da luogo chiuso e asettico a spazio multifunzionale e social oriented che gli stessi ideatori definiscono come “luogo di lavoro, nel comfort di casa”: al proprio interno infatti ospita aree comuni come bar, sale giochi, una biblioteca, uno studio fotografico, altalene, biliardo, ping pong, palestra, sala scacchi e Playstation.La multinazionale ha richiesto espressamente il supporto analogico come risposta nostalgica al “freddo schermo digitale”, ormai parte ineluttabile della realtà lavorativa e privata. Così, il suono inconfondibile dello scorrere delle palette Solari rappresenta una scelta che guarda al passato ma con un nuovo significato per il futuro, la stessa operata da molti altri progettisti internazionali: dagli uffici al nuovo Concept Store di Starbucks studiato per le più importanti capitali del mondo come, Milano,o i ristoranti di chef pluri-stellati come Champeaux di Alain Ducasse, fino alper la sfilata Fendi Uomo autonno-inverno 2018/2019.