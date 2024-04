Incendio in una discoteca a Istanbul, dieci morti e tredici feriti. A fuoco palazzo di 16 piani a Besiktas

Un incendio è scoppiato al piano terra di un edificio di 16 piani a Istanbul.

Incendio in un capannone, intervengono i vigili del fuoco

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:00 in via Yıldız Posta, a Beşiktaş. Presumibilmente c'è stata un'esplosione accanto al palco della discoteca Masquerade, situata al piano inferiore di un edificio di 16 piani chiuso per il Ramadan durante i lavori di ristrutturazione.

10 people were killed in a fire in a club under renovation in #Sisli,

#Istanbul. #Gayrettepe pic.twitter.com/NO3DEiZ3o1 — Hanady Al-Khatib (@hanadyalkhateb) April 2, 2024

I soccorsi

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, dei medici e della polizia. La polizia ha adottato precauzioni nella zona circostante. Nell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco con 31 veicoli e 86 persone. I feriti vengono trasferiti negli ospedali della regione.