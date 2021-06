Paesi di confine, stop al tampone negativo al rientro se si rimane in Austria e Slovenia meno di 24 ore

UDINE - Non serve più il tampone negativo al rientro in Italia se si se si trascorrono meno di 24 ore fuori dal Paese e contemporaneamente si vive a meno di 60 chilometri dal confine. Lo ha deciso il ministero della Salute di concerto con quello degli Esteri. La notizia interessa soprattutto i residenti dei comuni, che nelle province di Udine, Trieste e Gorizia si trovano a breve distanza dai confini con l'Austria e la Slovenia. Via libera al "rito" del pieno di benzina oltreconfine quindi. Restano naturalmente in vigore le regole fatte proprie da Austra e Slovenia: si entra solo con tampone negativo, vaccinazione oppure guarigione certificata dal Covid. Ma al rientro, almeno per chi vive vicino al confine, le cose cambiano in meglio.