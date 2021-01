In tre si ritrovano al bar: locale chiuso e sanzione per un cliente trovato fuori residenza

BUJA - In tre scoperti a consumare al bar, locale chiuso e sanzione per uno dei clienti che era fuori dal Comune di residenza. A Buia gli investigatori dell'Arma della Compagnia di Tolmezzo, diretta dal capitano Diego Tanzi, hanno attivato una serie di controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti COVID. Ieri i militari della stazione di Buia hanno effettuato diverse verifiche negli esercizi pubblici del territorio. All’interno di un locale sono stati trovati e controllati tre clienti intenti a consumare. Nel confronti del locale è scattata così la sanzione con la chiusura per giorni 5, mentre uno degli avventori è stato sanzionato perché si trovava fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo.

