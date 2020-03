Coronavirus, contagiato un militare dell'Aves Rigel di Casarsa: 120 militari restano fuori

CASARSA - Un militare di stanza alla caserma di Casarsa che ospita gli elicotteristi dell'Aves Rigel è risultato positivo al Coronavirus. Il componente dell'esercito si trova in isolamento nella sua abitazione di Casarsa e non è in grave condizioni.



La caserma continua ad essere aperta, ma sono stati "blindati" alcuni reparti ed è stato fortemente ridotto il personale. Positivo anche un assessore comunale di Fiume Veneto, Maurizio Ramponi. Ultimo aggiornamento: 14 Marzo, 12:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA