​Coronavirus, l'Iss: "In Fvg incidenza del contagio bassa, situazione tranquilla"

TRIESTE - In Friuli Venezia Giulia l'incidenza del contagio su 100mila abitanti resta bassa anche in corrispondenza con il terzo aggiornamento settimanale fornito nella fase due dall'Istituto superiore di sanità, che definisce la situazione come "tranquilla". Non emergono criticità sanitarie in regione e la resilienza dei servizi ospedalieri (la capacità di risposta) è in crescita. L'indice Rt, che misura la velocità di trasmissione del virus, è di 0,9, ma qui arriva la precisazione dell'Istituto superiore di Sanità: quando il numero di casi è molto piccolo, infatti, alcune regioni possono avere temporaneamente un Rt più alto a causa di alcuni casi locali che finiscono per incidere sul totale regionale, senza che questo rappresenti un elemento preoccupante. Ed è la situazione del Friuli Venezia Giulia. © RIPRODUZIONE RISERVATA