Ripartono i concorsi pubblici, San Vito è il primo: 267 candidati per 4 posti

SAN VITO - Concorsi pubblici al tempo del Covid-19: controlli sanitari e attenzione alla sicurezza. Il Comune di San Vito è il primo in regione a riattivare la macchina pubblica per assumere dallo scoppio dell'emergenza e si prospettano diverse novità nelle modalità di selezione. A partire dalle regole in campo sanitario. Infatti, già prima dell'esame utile a far emergere capacità e preparazione nelle materie di esame, i candidati dovranno superare un test che non ammette sconti: quello della febbre. Il Comune ha convocato per domani gli aspiranti impiegati per individuarne quattro da assumere in pianta stabile.



I CONCORSI

I concorsi sono due, banditi prima che scoppiasse l'emergenza sanitaria e cioè a fine febbraio, per selezionare un istruttore direttivo amministrativo-contabile e tre istruttori contabili amministrativi. La graduatoria sarà poi utilizzata per rimpiazzare in un prossimo futuro ulteriori dipendenti che andranno in quiescenza.



NUOVE REGOLE

La pandemia ha visto riscrivere tutte le regole, comprese quelle dei concorsi pubblici, e così l'ente comunale ha dovuto optare per un posto diverso per le procedure di selezione: il palazzetto dello sport di Ligugnana, ovvero la struttura più ampia a disposizione nel comune.

«Le selezioni seguiranno le stringenti misure di sicurezza dovute a questa fase dell'emergenza - conferma il sindaco Antonio Di Bisceglie - e rientrano nei piani di sicurezza che come ente abbiamo già predisposto».

Tra queste, la prima sarà la misurazione della temperatura corporea a ogni candidato prima di entrare nei locali dell'esame. L'altra importante misura adottata sarà il distanziamento e per garantirne l'attuazione si è scelto appunto l'edificio più ampio, utile a poter posizionare lontani l'uno dall'altro i candidati e rispettare così le regole per il contenimento del virus.



LA CARICA DEI CANDIDATI

L'appuntamento per gli aspiranti impiegati per entrambi i concorsi è per domani: dalle 8 alle 8.30 è prevista la registrazione per gli istruttori amministrativi contabili. Operazione non facile perché i candidati all'esame sono 190, anche se tra l'iscrizione e la prima prova c'è sempre un calo fisiologico di partecipanti. La seconda prova è in programma domani, sempre al palazzetto dello sport, mentre l'orale è in calendario per il 25, in questo caso alla sede del municipio. Per il posto di istruttore amministrativo contabile il primo appuntamento è per domani pomeriggio, con la registrazione dalle 14 alle 14.30, prova pratica e il 24 colloquio orale per coloro che vi arrivano. In questo caso i candidati sono 77.



Complessivamente i due concorsi, che non prevedono pre-selezioni, tra mattina e pomeriggio coinvolgeranno 267 persone oltre alle commissioni, che dovranno tutte adeguarsi alle regole previste dal piano di sicurezza approvato per il concorso. Numeri che confermano, oggi più che mai, quanto il posto fisso nella pubblica amministrazione sia sempre ambito.

