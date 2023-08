UDINE - Gli agenti della Polizia locale hanno sgomberato da cucce e altri ripari "di fortuna" non di proprietà del Municipio l'area della colonia felina comunale di via Villacaccia a Udine. Sui social non sono mancate le prese di posizione anche critiche. Ma, come spiega l'assessora al Benessere animale Rosi Toffano, questo è l'epilogo di una storia complicata, che si trascina da tempo e che affonda le sue radici ancora nella passata amministrazione. «Il Comune è grato alle referenti delle colonie feline per il loro lavoro encomiabile di volontariato. Ma questa è una situazione in cui le regole vanno rispettate. La Polizia locale è intervenuta per occupazione abusiva di suolo pubblico, per il deposito nell'area di materiali non di proprietà del Comune e perché era stato apposto un lucchetto di cui agli uffici comunali non era stata fornita una chiave. Questo, inoltre, ha rallentato i lavori previsti nella colonia felina», chiarisce l'assessora.



LA STORIA

Toffano, che fa l'avvocato, ricostruisce la storia, «una vicenda piuttosto spinosa iniziata già con la vecchia amministrazione», sulla base delle carte. «A novembre 2022 la colonia di via Villacaccia è stata spostata da un capannone in cui si trovava, al parcheggio di fronte. Nell'occasione è intervenuta anche l'Azienda sanitaria». A seguito dello spostamento, il 23 novembre 2022 la signora che si occupava dei gatti della colonia, ricorda l'assessora, «ha comunicato all'Anagrafe felina che non era sua intenzione essere referente della colonia e l'Ufficio comunale ha proceduto alla cancellazione del suo nominativo dalla banca dati regionale. Il giorno dopo, il 24 novembre 2022, la dirigente del Servizio Cristina Croppo, ha chiesto alla signora di portar via quanto di sua proprietà dalla colonia entro il 26 novembre. Ma questo non è stato fatto. Anzi, il materiale non di proprietà comunale è aumentato». A dicembre 2022, una nuova richiesta in tal senso, perché il Municipio, spiega l'assessora, doveva posare un basamento di cemento per sistemare due casette per i gatti in legno. Inoltre, l'amministrazione allora aveva ordinato «due tettoie più piccole, perché i gatti potessero andare a mangiare al riparo. Con mail di febbraio scorso l'Ufficio tutela e benessere animali ha comunicato alla signora la necessità di creare uno spazio per posizionare le tettoie e consentire l'accesso ai mezzi. Ma la ditta è riuscita a installarne una sola, perché per la seconda non c'era posto».



I LAVORI

Per ombreggiare l'area della colonia, il Comune a quel punto ha deciso di mettere un po' di verde intorno. Ed è entrata in campo la nuova amministrazione. «A giugno scorso la responsabile Emanuela Sgobino e un tecnico hanno fatto un sopralluogo per individuare l'area per la piantumazione, ma non sono riusciti ad accedere perché i pannelli esterni della colonia sono stati bloccati con una catena e un lucchetto, senza alcuna autorizzazione comunale e senza che le chiavi siano state date al Comune. A luglio la signora, che è referente di un'altra colonia in via Muzzana, ha scritto di aver messo lei il lucchetto in via Villacaccia». In via Villacaccia, però, spiega l'assessora, la signora, per così dire, aveva "rimesso il mandato": «A maggio mi ha confermato di aver dato le dimissioni dopo lo spostamento della colonia dal capannone». E così il primo agosto è scattato lo sgombero. «Il Comune doveva fare dei lavori e la Polizia locale è intervenuta, togliendo il lucchetto e portando via i materiali abusivi. Sotto una tettoia c'era anche un lettino da bambino». Per i gatti nessun problema, assicura Toffano. Sono sempre serviti di tutto punto: «L'associazione dei Quadris di Fagagna si occupa dei mici della colonia felina dando loro da mangiare».