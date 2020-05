Calcio Serie A, l'Udinese non ha fretta di allenarsi: «Prima i protocolli sanitari»

Mentre molti club di serie A si preparano a tornare in campo per i primi allenamenti, prosegue la sospensione di ogni attività dell'Udinese calcio. Lo fa sapere il club friulano in una nota pubblicata sul proprio sito «in relazione alle nuove disposizioni governative e all'ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, autorizzanti lo svolgimento, previo rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e del distanziamento sociale, di allenamenti individuali anche per gli atleti di discipline sportive

collettive seguiti da un istruttore».

L'Udinese calcio ha comunicato che «in doverosa attesa della definizione dei protocolli sanitari da parte delle autorità competenti, permane la sospensione di tutte le attività presso il centro sportivo "Dino Bruseschi" che, pertanto, continuerà a rimanere chiuso fino a nuova comunicazione».

I calciatori dell'Udinese, pertanto, proseguiranno ad allenarsi da soli, a casa o all'aria aperta, seguendo i programmi di lavoro forniti dallo staff della società friulana, che comunque se seguiti bene danno risultati come dimostrano le foto esibite da alcuni di loro sui social, a partite da Instagram.

Le voci sul mercato continuano imperterrite ma Rodrigo De Paul, ad esempio non perde un minuto di potenziale lavoro e sfoggia sui suoi canali social un fisico invidiabile, per nulla intaccato dalla quarantena, oltre che una inedita barba incolta. Su Instagram c'è spazio anche per i ricordi albiceleste e per un concorso per vincere la sua maglia della nazionale argentina, sotto l'hasthtag #thebiggestgame, con il ricavato che andrà in beneficenza all'Ospedale "Pedro Fiorito" in Argentina, per il quale molto spesso Rodrigo De Paul mette a disposizione fondi personali o tramite aste benefiche. Voglia di fare bene e anche di calcio, come si evince dalla foto postata da Seko Fofana con un abbraccio di gruppo dopo un gol e gli immancabili pallini bianco e nero. Immagine ri-postata proprio da De Paul con il simbolo della fiamma, a simboleggiare proprio quella carica che hanno dentro di sé tutti i calciatori bianconeri. Lo ha ricordato recentemente Ilija Nestorovski: "Abbiamo tanta voglia di tornare a giocare e se dovessimo finire la stagione, vogliamo concluderla nel migliore dei modi".

