Boscaiolo di 28 anni colpito da un ramo durante lavori nel bosco

CIVIDALE - Un 28enne è stato soccorso questo pomeriggio nei boschi sopra Torreano di Cividale, sotto il Monte Noas, a una quota di 500 metri. Il ferito, residente nella zona, si trovava assieme ad altri amici e stava effettuando lavori di sistemazione nel bosco quando è stato colpito in testa da un ramo. Fortunatamente non ha perso mai conoscenza anche se il trauma è stato forte. La Sores ha inviato sul posto le squadre di Udine del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso regionale. Nel frattempo il ferito è stato raggiunto anche dalle squadre dei soccorritori di terra, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente risalendo la strada forestale che da Montina va verso Reant e poi addentrandosi nel bosco. L'operazione di recupero della barella con il ferito in elicottero con una ennesima verricellata è stata particolarmente delicata essendo il bosco molto fitto. Han preso parte all'operazione sette tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.