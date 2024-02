Nasconde un pacchetto di sigarette dietro i cespugli di Borgo Stazione, ma dentro ci sono 30 grammi di hashish

UDINE - Di nuovo nel mirino delle forze dell'ordine la zona di Borgo stazione, quartiere vicino alla stazione ferroviaria di Udine e spesso teatro di risse, aggressioni tra stranieri ed episodi di spaccio.

A finire nei guai, in seguito ad un controllo degli agenti della polizia locale, un giovane cittadino afghano di 28 anni, trovato in possesso di stupefacenti. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria.

Cosa è successo

È accaduto nei giorni scorsi, quando il giovane malvivente sperava di farla franca, ma l'occhio del personale del Nucleo polizia giudiziaria è stato più scaltro tanto da smascherare la tecnica messa in atto per nascondere lo stupefacente. Il 28enne era stato notato dagli agenti mentre si aggirava con fare sospetto vicino un'area verde della zona chinandosi a terra e nascondendo tra la vegetazione un pacchetto di sigarette, subito individuato e prelevato dagli agenti che all'interno rinvenivano circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo "hashish", già frazionata ai fini di una probabile attività di spaccio. Tenuto conto che durante il controllo il giovane aveva mostrato un certo nervosismo, è stato sottoposto a ispezione degli effetti personali. Nascoste nelle varie tasche degli indumenti banconote di piccolo taglio e monete per un ammontare complessivo di circa 60 euro. La sostanza stupefacente e il denaro, considerato provento delle presunta attività di spaccio, sono stati sequestrati.