Simona Bonafè premia i dipendenti della Fantoni con i "Trucioli d’Oro"

OSOPPO (Udine) - L'Assemblea deiha festeggiato l’annuale saluto ai 27 nuovi membri che per oltre 20 anni di attività aziendale hanno dimostrato attaccamento ai valori del lavoro e ai colori sociali; la cerimonia si è tenuta nel Centro ricerchedied è stata presieduta dall'onorevole, relatrice del pacchetto sull’Economia circolare al Parlamento Europeo.​«Economia circolare significa riutilizzare le risorse in maniera più efficiente partendo dagli- ha detto -. La scarsità di risorse e materie prime, insieme al cambiamento climatico, ci costringono a un loro uso più efficiente. Il tema non è nuovo ma oggi l’innovazione ci permette di trasformare lo scarto in risorsa. In questo senso l’azienda Fantoni rappresenta l’industria del futuro».Due i punti su cui si basano i principi della Economia circolare. Il primo è l’estensione della responsabilità sul "fine vita" del prodotto che vede in prima linea i produttori; accade già per gli imballi e prossimamente per i materassi. L’altro è l’uso a cascata delle risorse, in particolare del legno: significa continuare a dare nuova vita ai prodotti lasciando la valorizzazione termica, cioè la distruzione, come ultimo ed estremo stadio del ciclo di vita di un prodotto quando non più riutilizzabile.L’Europarlamentare ha visitato gli impianti Fantoni oggetto dei recenti investimenti del gruppo, fra cui una nuova centrale termica e una nuova linea di nobilitazione, ma soprattutto l’impianto di, uno dei primi al mondo e quello tecnologicamente più innovativo. Uncomplessivo dache è il più rilevante nella filiera italiana legno-arredo degli ultimi dieci anni, una pronta risposta al programma nazionale Impresa 4.0.L’Assemblea ha premiato i nuovi Trucioli, impiegati sia alla Fantoni che in alcune delle altre aziende del gruppo tra cui Lacon edi. Sono Stefano Basso, Guido Battaglia, Franco Bertuzzi, Michele Bolzicco, Tullio Bratta, Maurizio Cargnelutti, Mauro Cargnelutti, Luca Casasola, Renato Cominotto, Massimo D’Osualdo, Carlo Ellero, Massimiliano Gerussi, Giuseppe Iannuzzi, Michele Iovanna, Igor Londero, Stefano Lorenzini, Annino Macchia, Denis Matiz, Stefano Michelli, Alessandro Pacasso, Pietro Pidutti, Fabrizio Quarino, Pierluigi Revelant, Filippo Rizzotti, Roberto Serafini, Andrea Taboga e Paolo Tuti.