Intervento al tendine, l'attaccante Brenner non potrà giocare per 4 mesi

UDINE - L'Udinese ha reso noto che l'attaccante brasiliano Brenner è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la sutura tendinea del retto femorale della coscia destra. «L'intervento, effettuato a Barcellona presso la clinica del professor Cugat, è perfettamente riuscito - spiega il Club friulano - Il calciatore inizierà subito il percorso di riabilitazione con un prognosi di 4 mesi». Brenner, 23 anni, è arrivato nella finestra di mercato appena conclusa e non ha potuto ancora esordire in campionato: l'Udinese ha sborsato circa 10 milioni di euro per strapparlo al Cincinnati nella Major League Soccer americana.

