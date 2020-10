Amazon apre un deposito logistico: 20 assunzioni a tempo pieno

TAVAGNACCO - Amazon ha annunciato oggi di avere in progetto l'apertura di un nuovo deposito di smistamento a Colugna, frazione di Tavagnacco. La nuova struttura sarà operativa nelle prossime settimane e servirà i clienti residenti nella provincia di Udine. Nel deposito Amazon creerà circa 20 posti di lavoro a tempo indeterminato quando sarà a pieno regime. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo così la crescente domanda dei clienti friulani.

E' previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 40 autisti a tempo indeterminato. «Siamo entusiasti di aprire un nuovo deposito di smistamento in provincia di Udine - ha affermato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia - dove, grazie agli oltre 20 anni di esperienza nel settore, ai progressi tecnologici e agli investimenti nelle infrastrutture, saremo in grado di garantire ai nostri clienti un servizio ancora più efficiente».

