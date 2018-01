Alza la grata della scuola: cade per 5 metri, grave un 13enne

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALBORGHETTO VALBRUNA (Udine) - Undi 13 anni èda un'altezza di cinque metri dentro a unaed è rimasto gravemente ferito nella frazione di Ugovizza, a, in Alto Friuli. Erano circa le 11.45 di oggi, sabato 13 gennaio, quando il ragazzino, del posto, è entrato nel cortile dellemedie, insieme a un suo amico, della stessa età. I due hanno scavalcato il portone della recinzione esterna, che era chiuso. Volevano giocare e si sono diretti vicino al muro dell'edificio scolastico.Hanno alzato unaper poi scendere negliattraverso una scala. Da lì, poi, attraverso la bocca di lupo, si accede a dei vani sotterranei, usati come garage e deposito. Quella era la loro meta. Dopo aver alzato la grata di ferro, uno dei due ragazzini ha perso l'equilibrio ed èdi sotto per circa 5 metri, riportandoL’amico ha dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorritori: è giunta subito una ambulanza inviata dalla centrale operativa del Sores di Palmanova e dall'eli superficie di Campoformido si è alzato l'elicottero del 118. Il medicoè stato calato sul luogo dell'incidente, ha stabilizzato il ragazzino che poi è stato trasportato con il velivolo, in, con la massima urgenza, all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi. Nell'area della scuola sono arrivati anche i vigili del fuoco, a supporto, e i carabinieri della stazione di Pontebba per tutti gli accertamenti del caso.