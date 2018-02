Alunni maltrattati, insegnante 50enne sospeso si difende: «Tutto falso»

UDINE - Un docente friulano 50enne, in servizio in un istituto comprensivo della provincia di Udine, è stato sospeso dall'insegnamento con l'accusa di maltrattamenti ai danni di alcuni dei suoi alunni. Non potrà avvicinarsi a loro e ai luoghi da loro frequentati. La misura emessa dal gip del tribunale di Udine Maria Rosa Persico gli è stata notificata nei giorni scorsi al termine di una breve indagine della Polizia di Stato di Udine.



Gli accertamenti della Squadra Mobile erano partiti a dicembre a seguito delle segnalazioni di alcuni genitori degli alunni di alcune classi di due scuole medie. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe maltrattato i ragazzini rivolgendo loro frasi inappropriate, anche con riferimenti a sfondo sessuale. Sempre secondo l'accusa in un episodio avrebbe anche strattonato uno dei minori.



L'insegnante «nega ogni addebito». Lo riferisce il suo avvocato, Andrea Sandra. «È tutto da dimostrare che i fatti si siano realmente verificati e così come li hanno raccontati i ragazzi», spiega il legale che annuncia l'intenzione di avviare «indagini difensive per dimostrare l'estraneità ai fatti contestati». Gli episodi riguardano sei ragazzi nei cui confronti il docente ha il divieto di avvicinamento. «È un professore di esperienza e non ha mai avuto problemi di questo tipo», conclude il legale.

