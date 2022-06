La ristorazione friulana perde Aldo Morassutti, storica figura del locale "Da Toni"

VARMO - Se n’è andato mentre il suo “tempio”, il suo ristorante, era in piena attività. Una calda domenica di fine primavera, con il bel giardino del locale che pullulava di famiglie e bambini. Aldo Morassutti ha lasciato tutti in quello che era il suo giorno, la domenica. E la notizia si è diffusa immediatamente nelle sale del ristorante, “Da Toni” a Gradiscutta di Varmo. I clienti più affezionati, presenti nel locale, hanno consolato la figlia Elisabetta, presenza fissa tra i tavoli. Morassutti era malato da tempo e aveva 89 anni. Era il simbolo, il totem del ristorante diventato famoso negli anni ed ereditato dai genitori, Toni e Palmira. Nel secondo dopoguerra, la notorietà in regione grazie al suo stile innovativo in cucina, portato avanti senza mai dimenticare le origini e i piatti della tradizione friulana. Aveva più volte ristrutturato il locale, fino a trasformarlo dall’osteria dei genitori alla rinomata trattoria di oggi, che continuerà l’attività anche dopo la sua scomparsa. Morassutti era stato nominato cavaliere del lavoro, cavaliere ufficiale e commendatore. Nel 2019 la Camera di commercio di Udine e Pordenone l’aveva premiato per l’elevata professionalità, la competenza e la grande passione dimostrata nel campo della ristorazione. Storico il suo contatto con l’attore Gerard Depardieu. Al Vinitaly del 2010 lo aveva “stregato” con una cena preparata per diverse persone. Protagonista il frico. E Aldo, ovviamente.