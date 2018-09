Lavori terza corsia: dalle 20 di sabato e per 13 ore chiuso il tratto Latisana-Palmanova

Nuova chiusura notturna in A4 per consentire alcuni interventi volti alla realizzazione della terza corsia. Le opere - spiega Autovie Venete - riguardano nel complesso sia il terzo lotto fra Alvisopoli e Gonars, 27 chilometri di strada dove già si può intravedere l'allargamento delle carreggiate in entrambi i sensi di marcia, sia il primo sub lotto (Gonars - Palmanova) del quarto lotto (Gonars - Villesse). Dalle 20 di domani alle 9 di domenica rimarrà chiuso il tratto Latisana e nodo di Palmanova, in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura consentirà di spostare il traffico dalle attuali carreggiate a quelle nuove. Una volta riaperta l'autostrada la circolazione verrà convogliata, attraverso un percorso delimitato da new jersey e apposite segnaletiche verticali e orizzontali, sul nuovo manto stradale, nel tratto compreso tra il cavalcavia in località Valderie e il sottopasso Pedrina (solo nella carreggiata ovest in direzione Venezia) e tra lo svincolo di San Giorgio di Nogaro e la fine del lotto (Gonars) in entrambe le direzioni di marcia.



Saranno chiuse dalle 17 di domani fino al termine dell'attività anche le aree di servizio di Gonars Sud e di Gonars Nord.

VICENZA - Disagi per gli utenti dall’autostrada A31 Valdastico. Nel tratto di circa 11 chilometri tra i caselli di Thiene-Schio e Piovene Rocchette si viaggerà susu entrambi i sensi di marcia per consentire l’esecuzione di lavori manutenzione e nuova asfaltatura. Salvo condizioni meteo sfavorevoli che potrebbero rallentare i lavori nella giornata di venerdì 5 ottobre le carreggiate saranno riaperte al traffico su due corsie, sia in direzione nord che sud. Il800.012.812 è attivo 24 ore su 24 per informazioni sulla viabilità e aggiornamenti.