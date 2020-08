In 13 violano la quarantena anti-Covid: tutti denunciati

Maxi controlli a Trieste sulle disposizione anti Covid e raffica di denunce per la violazione sulla quarantena. Sono state ben 357 le persone controllate nel capoluogo di Regione. Non sono mancate le sanzioni per la violazione sulla normativa Covid. Un uomo è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza e altri due, entrambi triestini, dalla Polizia di Stato.



Tredici, inoltre, le persone denunciate dalla Squadra Volante della Questura per aver violato la quarantena ed essersi allontanate dal centro teresiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA