Enrico Trevisi visita la moschea: è il primo vescovo triestino a farlo

TRIESTE - I problemi delle famiglie, del lavoro, della casa e altre vicende quotidiane. Sono stati questi, tra gli altri, i temi affrontati dal vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi, e dal presidente della comunità islamica di Trieste, Akram Omar, nel loro incontro quando Trevisi ha fatto visita alla Moschea Ar-Rayan, di venerdì, giorno della preghiera islamica.

E' stato il primo vescovo della Diocesi di Trieste a far visita alla moschea cittadina. Più volte mons. Enrico Trevisi e Akram Omar si sono presi per mano mentre i fedeli islamici erano raccolti intorno: magrebini, turchi, macedoni, afgani pachistani. «Oggi è la solennità dell'amore infinito, del nostro unico Dio», è stato ripetuto in occasione dell'incontro, perché le due comunità, cattolica e islamica, «camminano assieme». Poi mons. Trevisi esorta a «costruire ponti, superare i pregiudizi in un dialogo nel quale ognuno è se stesso, con la propria identità, e comprende l'altro».