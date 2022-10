Imbratta con il simbolo Z delle milizie russe auto ed edifici: denunciato

TRIESTE - Edifici ed autovetture parcheggiate nel rione di San Giacomo imbrattati con delle scritte, in vernice di spray nera, che riportavano la lettera "Z", simbolo delle milizie russe impegnate nel conflitto internazionale in atto, oltre ad ulteriori riferimenti esplicitamente filo-russi. Al termine di una intensa attività di indagine, grazie anche alle immagini riprese dalle telecamere e ai servizi di osservazione ed appostamento, i Carabinieri hanno individuato l'autore di alcune di queste scritte: un uomo di origine serba, in Italia già da diversi anni, che era solito effettuare gli imbrattamenti in orario serale-notturno, con delle bambolette spray, muovendosi in città a bordo della propria mountainbike. E' dunque scattata la perquisizione a carico dell'uomo, già denunciato nel corso di due diverse indagini, per il reato di imbrattamento aggravato. Nell'abitazione dell'imbrattatore sono state trovate infatti bombolette di vernice spray, la bicicletta usata dall'uomo e ulteriori elementi che riconducono alla responsabilità dell'indagato.