Rischio listeria nel minestrone Findus, controlli nei supermercati del Fvg

TRIESTE - Una quindicina di buste diappartenenti ai lotti segnalati dal Ministero della Salute per lasono stati sequestrati cautelativamente dai carabinieri dei Nas in seguito ad una serie di ispezioni in alcuni negozi di generi alimentari. Si tratta di un unico caso. «Finché i prodotti contaminati sono ancora sul mercato e nei congelatori dei consumatori possono ancora emergere nuovi casi», mette in guardia l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Al momento però, precisa il ministro della Salute Giulia Grillo, «ed il ritiro dei prodotti è effettuato in via precauzionale». I carabinieri sono impegnati in queste ore in una serie di controlli straordinari: il servizio, iniziato alle prime luci dell’alba, terminerà nella tarda serata di oggi. I controlli di sicurezza hanno riguardato sia il centro città sia l’altopiano carsico e i valichi confinari. Alle 13 di oggi sono state controllatee numerosi pullman in arrivo in città. Presso la stazione delle autocorriere sono stati rintracciati due cittadini indiani illegalmente presenti in Italia, che sono stati accompagnati presso il comando di via dell’Istria e nei confronti dei quali sono in corso gli accertamenti di rito.